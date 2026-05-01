Causio: "La Juve andrà in Champions. Yildiz, con Spalletti può avvicinarsi a Kvara e Dembélé"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, Franco Causio ha parlato della Juventus e di Kenan Yildiz: "È forte ed ha le qualità per fare la differenza, ma deve ancora crescere tanto. Bisogna lasciarlo tranquillo e sereno senza criticarlo al primo passaggio a vuoto come spesso sento fare. Ha una carriera davanti e moltissimi anni per migliorarsi".

Kvaratskhelia, Dembélé ed Olise. Tre giocatori a cui Yildiz potrebbe avvicinarsi secondo l'ex punta bianconera: "Per me con Spalletti potrà avvicinarsi molto a questi giocatori. Luciano sa gestire nel modo migliore questo tipo di talenti e lui stesso ha detto che Kenan dispone di qualità ‘super top’. Sono fiducioso che Yildiz arriverà al livello massimo: deve imparare ad entrare più nel gioco, ad osare di più e a prendersi maggiori responsabilità. Ma come dicevo è fondamentale lasciarlo tranquillo".

Sul fatto se la Juve tornerà in Champions non ci sono dubbi: "Assolutamente sì, non ho alcun dubbio. Merito di Spalletti che ha trasferito serenità e unità d’intenti e soprattutto ha messo i giocatori al posto giusto". E sul futuro: "Se parliamo di scudetto serve un giocatore di esperienza internazionale per reparto: tre rinforzi potrebbero essere sufficienti per migliorare di molto questa squadra. In Europa siamo troppo lontani da Bayern, Psg, Barcellona, o anche solo dall’Atletico Madrid".