Franco Ordine: "L'uscita a vuoto di Gigio. Milan, comunque vada non sarà una bandiera"

“L’uscita a vuoto di Gigio. Milan, comunque vada non sarà una bandiera”. Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine commenta la situazione di Gianluigi Donnarumma, dopo il confronto con i tifosi rossoneri degli ultimi giorni: “Nessuno è in grado di stabilire chi ha autorizzato il confronto convincendo Gigio che non era disposto. […] Per Donnarumma si prepara la settimana più delicata della stagione. Chi l’ha spinto in questo burrone dovrebbe tirare fuori. Comunque finisca la sua storia, anche restando a Milanello, ipotesi improbabile, l’immagine è stata sfregiata”.