Garanzini (La Stampa) e il flop Juve: "Un campionario di errori, così finisce un'altra coppa"

"Un campionario di errori, così finisce un'altra coppa". Questo il titolo del fondo a firma Gigi Garanzini, che su La Stampa commenta l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto: "Era la serata del 7. Per carità. È uscito semmai il 22 di un grande Federico Chiesa, ma non è bastato perché prima e dopo la sua doppia fiammata la Juve ha subìto il Porto e poi non è riuscita a capitalizzare una superiorità numerica di un tempo quasi intero, più i supplementari, più i recuperi extralarge. Il botta e risposta finale non ha fatto che aggiungere epos a una sfida bella perché estrema, pur se mediocre nei contenuti. Ma è certo che questa eliminazione agli ottavi, come già quella di un anno fa con il Lione va rubricata alla voce fallimento".