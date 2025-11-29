Genoa-Hellas Verona 2-1: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson (85' Sabelli), Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo (67' Ekhuban), Vitinha (72' Masini). All.: De Rossi
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali (81' Oyegoke), Niasse (81' Al Musrati), Gagliardini, Bernede (66' Sarr), Bradaric (30' Frese); Giovane, Mosquera (66' Orban). All.: Zanetti
Arbitro: Michael Fabbri (Sez. Ravenna)
Marcatori: 21' Belghali (H), 40' Colombo (G), 61' Thorsby (G)
Ammoniti: 27' Thorsby (G), 39' Mosquera (H), 73 Gagliardini (H)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile