Gentile e il flop Juventus: "Pirlo non era pronto per un salto così importante"

"Troppo facile sparare su Pirlo ora dicendo che non aveva esperienza. Gli hanno dato questo compito e lui ha cercato di svolgere nella maniera migliore ma se ti manca l'esperienza allora a certi livelli diventa complesso, soprattutto come tenere lo spogliatoio. Pirlo non era pronto per un salto così importante". Così Claudio Gentile, ex difensore dell'Italia e della Juventus, a Radio Punto Nuovo. "I difensori non sanno più difendere perché è cambiata la mentalità, è cambiata la disposizione, a un po' rovinato il ruolo anche la zona. Oggi si vedono dei gol subiti che difficilmente si vedevano: il ruolo sia un po' sminuito, non c'è più la lotta con la punta".