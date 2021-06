Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

L'Italia passa agli ottavi insieme al Galles dopo averlo battuto 1-0 grazie al gol di Matteo Pessina. Intanto, nonostante il fermento per gli Europei in corso, prosegue senza sosta il calciomercato, che sta iniziando a regalare i primi entusiasmanti colpi di scena.

Mossa a sorpresa da parte dell'Inter, che prova a piazzare un colpo super a parametro zero. I nerazzurri hanno messo nel mirino Hakan Calhanoglu, in scadenza con il Milan. Il turco potrebbe tornare utile a Inzaghi vista anche la situazione legata a Christian Eriksen. Le parti sono molto vicine e potrebbero trovare un accordo a breve.

L'Atalanta vuole regalare un rinforzo importante in difesa a Gasperini. I nerazzurri hanno intavolato la trattativa che porterebbe a Bergamo il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu, da due anni al Bologna. Prima offerta da 18 milioni (tra parte fissa e bonus) però rifiutata.

Inoltre, Gasperini vorrebbe portare a Bergamo un altro ex rossoblù ovvero l'espertissimo Rodrigo Palacio, che ha già allenato al Genoa. Sull'argentino, però, c'è anche la concorrenza del Monza.

Tante novità in casa rossonera, non solo la possibilità di veder andare via a zero il trequartista Calhanoglu. In entrata, il Milan sta trattando due profili con il Real Madrid.

Il primo è già conosciuto e l'obiettivo è trattenerlo: parliamo di Brahim Diaz. Per lui, prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, le cifre sono ancora da stabilire. Il tutto potrebbe risolversi entro sette giorni.

Il secondo è Odriozola, terzino destro già cercato a gennaio. All'epoca, il calciatore non voleva lasciare Madrid dopo il prestito dell’anno precedente al Bayern Monaco ma adesso, anche dopo aver parlato con Ancelotti, è pronto a partire e ha avuto contatti con il Milan. se Diogo Dalot non dovesse restare, il Milan potrebbe seriamente provarci.

A sinistra, invece, continua la ricerca per un vice di Theo Hernandez e avanza la trattativa per Junior Firpo con il Barcellona. La speranza del Milan è che tra un paio di settimane i blaugrana cedano al prestito con diritto di riscatto per lui.

Tanta Lazio sul mercato, i biancocelesti vogliono regalare i giusti rinforzi a Sarri per la prossima stagione. Innanzitutto, due obiettivi concreti dall’estero per il centrocampo: piacciono Lucas Torreira dell'Arsenal e Julian Brandt del Borussia Dortmund. C'è il sì del mediano dei Gunners che è valutato circa 20 milioni, il secondo più difficile poiché costa molto.

Per la difesa, piace German Pezzella della Fiorentina: c’è stato un sondaggio, l’argentino non rinnoverà il contratto con i viola e quindi potrebbe partire. Nulla di avanzato al momento. Piace anche Hysaj, che dirà addio al Napoli visto il contratto in scadenza, ma è un profilo ancora in fase di valutazione.

Attenzione alla possibilità di un ritorno di Felipe Anderson, operazione comunque difficile per l'elevato ingaggio che percepisce il brasiliano e non sembra essere un obiettivo primario.

Piace tanto Gianluca Busio, centrocampista offensivo 2002 del Sporting Kansas City con doppio passaporto, americano e italiano. Al momento non ci sono offerte per lui. In MLS ha collezionato 10 partite, 2 gol e 1 assist quest’anno (ovvero da aprile ad oggi).

Fatta, invece, per la cessione di Marlon Santos allo Shakhtar Donetsk, dove riabbraccerà Roberto De Zerbi: al Sassuolo entreranno 12 milioni più bonus vari.