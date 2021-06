Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

vedi letture

Nella giornata in cui l'Italia conosce l'avversaria che affronterà agli ottavi di finale il prossimo 26 giugno a Wembley, non si ferma il calciomercato. Gigio Donnarumma ha effettuato a Roma le visite mediche con il Psg, domani toccherà ad Hakan Calhanoglu a Milano (le foto dell'arrivo) con l'Inter, come ha confermato lo stesso giocatore turco. Inter che si avvicina alla cessione di Hakimi: il Psg potrebbe avvicinarsi alla cifra richiesta dai nerazzurri. Il Milan, contestualmente, ha iniziato la caccia al sostituto di Calhanoglu: Ziyech, Rafinha i nomi nuovi, mentre in caso di partenza di Castillejo si continua a sondare Adli ed eventualmente Ounas. Intanto i rossoneri cedono anche Laxalt, che si accaserà alla Dinamo Mosca.

Hakimi può già lasciare l'Italia, dopo una sola stagione

La Juventus incontrerà in settimana il Sassuolo per parlare di Locatelli e fare la prima offerta ufficiale ai neroverdi. La Lazio vuole rifarsi il look in attacco e, oltre alla pista Brandt, segue anche Orsolini del Bologna. In stand-by il mercato del Napoli, in attesa delle cessioni: su Koulibaly e Fabian Ruiz c'è un timido interesse del Psg. L'Atalanta insiste per il centrale del Lille Sven Botman e per il centrocampista dell'AZ Koopmeiners, per il quale serve un ulteriore rialzo. Per la porta c'è l'idea Ospina, per il quale però non è stato ancora affondato il colpo.

In settimana il primo incontro Juve-Sassuolo per Locatelli

Stefano Sturaro, tornato al Genoa dopo il prestito al Verona, è un obiettivo del Cagliari, che ha messo gli occhi anche su Frattesi. Genoa e Cagliari hanno parlato anche di Gaston Pereiro. Per la porta, invece, il Grifone segue Sepe e Joronen, con il primo in vantaggio. Trattative per Bologna e Torino: i rossoblù possono prendere l'attaccante Sidney van Hooijdonk, i granata Chiquinho. Torino che potrebbe anche affiancare Berisha a Milinkovic-Savic in porta e regalare Dawidowicz a Juric. Trova ufficialmente un padrone una delle ultime panchine di Serie A che erano rimaste senza: l'Empoli ha ufficializzato il ritorno di Andreazzoli. Sampdoria e Fiorentina continuano a lavorare rispettivamente a Giampaolo e Italiano.

Continuerà a giocare in Serie A Goran Pandev? Oggi la leggenda del calcio macedone ha giocato l'ultima partita in nazionale, ma ha parlato anche del suo futuro. In Serie B si muove il Benevento, che cerca di regalare a Caserta le prime pedine per una pronta risalita in Serie A. La Reggina ha chiesto Brignola al Sassuolo, il Parma può cedere Pezzella: su di lui Porto e Atalanta. Sprocati, invece, interessa al Frosinone. La Ternana può prendere Agazzi.