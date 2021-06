Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

vedi letture

Brahim Diaz ritornerà al Milan con la formula del prestito oneroso e con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il Real, inoltre, vorrebbe mantenere un diritto di recompra intorno ai 30 milioni. Per quanto riguarda il terzino destro, il Milan vuole chiudere per il ritorno di Diogo Dalot nella prossima settimana. Discorso aperto anche per Alvaro Odriozola del Real, nel caso in cui i dirigenti rossoneri non riuscissero a finalizzare il ritorno del terzino portoghese. Discorso simile per l’attaccante: l’obiettivo è Olivier Giroud, ma nel caso in cui la trattativa per il francese si complicasse, i dirigenti del Milan virerebbero su Jovic, attaccante serbo sempre di proprietà del Real Madrid.

INTER: Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG: l’esterno marocchino verrà ceduto a titolo definitivo per una somma di 68 milioni di euro più 3 di bonus. Nella giornata di oggi sono già previste le visite mediche con la squadra francese. Con Hakimi in partenza, l’Inter di Simone Inzaghi lavora per trovare subito il suo sostituto: in tal senso, dei contatti sono stati avviati con l’Arsenal per Hector Bellerin (esterno destro spagnolo classe 1995). La società nerazzurra vorrebbe acquistare il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto: nel caso in cui l’Arsenal – che valuta 20 milioni il cartellino del proprio giocatore in scadenza nel giugno 2023 - accettasse queste condizioni, l’affare potrebbe chiudersi. In alternativa, resta comunque viva anche l’ipotesi Zappacosta.

La Fiorentina ha definito il capitolo allenatore: dopo la partenza di Gattuso, la società viola ha voluto puntare forte su Vincenzo Italiano dello Spezia, e nella giornata di oggi c’è stato un incontro tra l'allenatore e la società viola che ha portato all’accelerata definitiva. Italiano ha deciso di pagare la clausola rescissoria esistente con lo Spezia (circa un milione di euro) per poter diventare il nuovo allenatore viola, suo grande desiderio. L’affare è fatto: manca ormai solo l’annuncio ufficiale della Fiorentina, ma sarà Vincenzo Italiano il prossimo allenatore (contratto di due anni con opzione per il terzo). Lo Spezia, in cambio, otterrà dalla Viola un giovane calciatore, mentre per la panchina l’obiettivo primario per sostituire il partente Italiano è Francesco Farioli su cui anche il Galatasaray ha mostrato interesse nelle ultime ore.

ROMA: Proseguono i contatti con l’Olympique Marsiglia per le cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under. In settimana ci sarà un nuovo contatto tra i club per definire le due trattative: per entrambi i calciatori la formula della cessione sarà quella del prestito con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo in base alle presenze. Nel caso di Pau Lopez, il riscatto sarebbe sui 15 milioni, per Under sui 12. Una volta chiuse le due operazioni in uscita, la Roma potrà così definire l’acquisto di Rui Patricio dal Wolverhampton: la società inglese chiedeva 15 milioni per il cartellino del proprio portiere, ma la Roma riuscirà a chiudere per una cifra intorno ai 10 milioni più bonus

JUVENTUS: Per il centrocampo, l’obiettivo numero uno è Manuel Locatelli: nella prossima settimana è previsto un secondo incontro con i dirigenti del Sassuolo, che valutano il proprio centrocampista a circa 40 milioni di euro e non sono intenzionati ad accettare un’operazione “alla Chiesa”, con un prestito biennale e un obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi. Più probabili invece le possibilità di vedere la trattative chiudersi sulla base di un prestito annuale con obbligo di riscatto.

LAZIO: C’è stato un incontro nelle scorse ore tra Igli Tare e l’agente di Felipe Anderson: la Lazio vuole riportare il brasiliano in biancoceleste. Si tratta per un acquisto a titolo definitivo a circa 10 milioni di euro: la cifra non altissima è dovuta al fatto che Felipe Anderson ha un contratto in scadenza col West Ham nella prossima estate. Inoltre, la Lazio sta trattando anche per Luka Romero del Maiorca: i contatti sono frequenti tra le parti, con i biancocelesti che vorrebbero fare un investimento per il futuro ottenendo il giovane centrocampista. Prima di chiudere affari in entrata, la Lazio dovrà però completare alcune uscite.

SAMP: Nei prossimi giorni è previsto un incontro con Roberto D’Aversa: l’ex allenatore del Parma è in pole su Giampaolo per diventare il nuovo allenatore della Samp. Resta comunque sullo sfondo anche Giuseppe Iachini, che sarebbe l’alternativa nel caso in cui la dirigenza della Samp non riuscisse ad arrivare ai primi due.

TORINO: Nel corso della prossima settimana arriverà la firma di Etrit Berisha: è l’ex SPAL il portiere d’esperienza scelto da Juric per affiancare Milinkovic-Savic. Inoltre, la società granata sta lavorando per acquistare Fabio Borini, l’attaccante ora di proprietà del Karagumruk che ha una clausola rescissoria di circa 2 milioni.