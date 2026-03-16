Le partite di oggi: il programma di lunedì 16 marzo
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Si chiude oggi il 29° turno di Serie A, che alle ore 20.45 vedrà la Fiorentina scendere in campo a Cremona per un delicatissimo scontro salvezza. Di seguito il programma calcistico di lunedì 16 marzo, tra Italia ed estero:
Premier League (Inghilterra)
21:00 Brentford – Wolves
Serie A (Italia)
20:45 Cremonese – Fiorentina
Serie C – Girone A
20:30 L.R. Vicenza – Inter U23
LaLiga (Spagna)
21:00 Vallecano – Levante
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