Ufficiale Il belga Mokulu non intende smettere: giocherà in Eccellenza con la maglia dell'Acireale

Il classe '89 torna nel club siciliano dove in Serie D aveva messo a segno 12 gol in 20 gare. L'obiettivo è conquistare la promozione

Nonostante sia prossimo alle 37 primavere il centravanti belga Benjamin Mokulu non ha intenzione di fermarsi e ha deciso di tornare all’Acireale, dove aveva giocato in Serie D mettendo a segno 12 reti in 20 presenze nella seconda metà del 2024/25. Fra le tante ufficialità annunciate dal club siciliano per provare a risalire dopo la retrocessione in Eccellenza c’è infatti anche il nome del classe ‘89 che vanta una lunga esperienza nel calcio professionistico viste le 116 presenze nella massima serie belga, le 106 in Serie B e le oltre cinquanta in Serie C.

Benjamin Mokulu è un nuovo giocatore dell’Acireale

Attaccante centrale, classe 1989, Mokulu porta ad Acireale un percorso costruito tra Belgio, Francia e Italia, con oltre un decennio di calcio professionistico alle spalle. Nel suo curriculum figurano la vittoria della Coppa del Belgio, l’Europa League, numerose stagioni tra Serie B, Serie C e Serie D, oltre alle esperienze con le maglie di Avellino, Frosinone, Cremonese, Padova, Juventus Next Gen, Acireale e della Nazionale della Repubblica Democratica del Congo.