Oggi in TV, scontri salvezza e big match: dove vedere le gare di Serie A
Continuano le gare di Serie A valide per la 32ª giornata. Si parte alle 15.00 con lo scontro diretto per la salvezza fra Cagliari e Cremonese. Allo stesso orario anche la sfida fra Torino ed Hellas Verona. Alle 18.00 Milan-Udinese, alle 20.45 il big match fra Atalanta e Juventus.
In tv sarà possibile assistere alle gare di Serie B e Serie C oltre che alle sfide più belle dei maggiori campionati europei. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 11 aprile.
14.30 Lumezzane-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
14.30 Campobasso-Bra (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Triestina-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Pineto-Torres (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Gubbio-Pianese (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Pergolettese-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Torino-Verona (Serie A) - DAZN, DAZN 1
15.00 Cagliari-Cremonese (Serie A) - DAZN, DAZN 2
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Virtus Entella-Venezia (Serie B) - DAZN
15.00 Juve Stabia-Cesena (Serie B) - DAZN
15.00 Pescara-Sampdoria (Serie B) - DAZN
15.00 Sudtirol-Modena (Serie B) - DAZN
15.30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
16.00 Brentford-Everton (Premier League) - SKY SPORT MAX
16.00 Burnley-Brighton (Premier League) - SKY SPORT MIX
16.15 Elche-Valencia (Liga) - DAZN
17.15 Avellino-Catanzaro (Serie B) - DAZN
17.30 Forlì-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
17.30 Vicenza-Novara (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Milan-Udinese (Serie A) - DAZN, DAZN 1
18.30 Liverpool-Fulham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K
18.30 Barcellona-Espanyol (Liga) - DAZN
18.30 St. Pauli-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT
19.30 Monza-Bari (Serie B) - DAZN
20.30 Darmstadt-Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT
20.45 Atalanta-Juventus (Serie A) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K,SKY SPORT
20.45 St. Truiden-Bruges (Campionato belga) - DAZN
21.00 Siviglia-Atletico Madrid (Liga) - DAZN, DAZN 1
21.30 Estrela Amadora-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.