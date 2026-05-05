Oggi in TV, torna la Champions League: dove vedere Arsenal-Atletico Madrid
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Torna la Champions League, qesta sera la prima della due semifinali di ritorno. Alle 21.00 Arsenal-Atletico Madrid, si riparte dall1-1 della gara d'andata.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 5 maggio
21.00 Arsenal-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
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