Il talento Sergio Gomez consola l'Huesca: "Tornerà dove merita"

vedi letture

La squadra ha provato fino all'ultimo ad evitare la retrocessione, e nemmeno il buon pari interno contro il Valencia è servito ad evitarla. Dopo un solo anno di Liga, l'Huesca fa ritorno in Segunda Division, a vantaggio di Elche, Alaves e Getafe che hanno mantenuto la categoria.

Discreti i valori tecnici espressi dalla squadra guidata da Pacheta, su tutti l'esplosione del centravanti Rafa Mir (23), in prestito dal Wolverhampton, candidato a diventare uno dei pezzi pregiati del mercato spagnolo, anche in ottica Italia.

Uno dei giocatori più attesi era senz'altro Sergio Gomez (20), fantasioso trequartista che il Borussia Dortmund ha parcheggiato in Spagna per un biennio, e che non è riuscito a ripetere nella massima divisione lo splendido rendimento offerto nel torneo cadetto. Cresciuto tra Espanyol e Barcellona, Gomez è stato acquistato dai giallo-neri nel gennaio 2018.

E' lo stesso giocatore a pubblicare attraverso il proprio profilo social un messaggio d'augurio per il prossimo futuro: "Sono giorni tristi per non aver raggiunto l'obiettivo, ma questo club tornerà dove merita. Orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo e grazie ai fan per il loro supporto durante tutto l'anno. Una stagione piena di apprendimento che ci aiuterà a essere migliori per il futuro".