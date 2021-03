In Serie A è un turno di grandi sfide. Da Inter-Atalanta a Juve-Lazio: tutte le quote su 26° turno

Spiccano Inter-Atalanta di lunedì, Juve-Lazio e Verona-Milan

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Il 26/o turno in Serie A propone due partite in teoria già decisive in chiave-scudetto: Juventus-Lazio e Inter-Atalanta. Il pronostico degli analisti Snai è comunque bianconero, con il segno '1' dato a 1,97 e il '2' a 3,80. Un altro pareggio, dopo quello dell'andata, è a 3,55. La quota del 'Goal' si mantiene modesta: 1,55. Inter-Atalanta è una partita chiaramente da Over (1,57), tra i due attacchi più prolifici del campionato, mentre in sede di pronostico Snai vira comunque sulla capolista pur non allargando troppo il gap tra '1' (2,07) e '2' (3,45). Il pareggio è ritenuto il risultato meno probabile: a 3,65. Il Milan, impegnato domenica in casa di un Verona in grande salute, è favorito, ma la quota è piuttosto alta: 2,17, con il successo gialloblù a 3,55 e il pareggio a 3,30. Tra le altre, Roma nettamente avanti nell'incontro casalingo contro il Genoa: '1' a 1,50, mentre il '2' vale 6,50, la 'X' è un'ipotesi da 4,50. Anche il Napoli è a bassa quota (1,55) al Maradona contro il Bologna (5,75). Punti pesanti in palio tra Fiorentina (1,90) e Parma (4,00), mentre il Crotone di Cosmi (3,75) si gioca le ultime chance di salvezza contro un Torino che non può sbagliare (2,00). Altro match-salvezza quello di domani fra Spezia (2,05) e Benevento (3,50). Avanti la Samp (2,40) sul Cagliari (3,00), equilibrio tra Udinese (2,55) e Sassuolo (2,80). (ANSA).