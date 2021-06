L'Hellas comunica: "Abbonamenti 19/20: estesa a 36 mesi la validità per l'utilizzo dei voucher"

Hellas Verona FC rende noto ai propri sostenitori abbonati al campionato di Serie A, stagione 2019/20 – e più precisamente a quelli che hanno già provveduto a richiedere il rimborso delle partite non godute tramite voucher secondo quanto in precedenza comunicato, nonché previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - che, in seguito al protrarsi della emergenza Covid-19, è stata disposta l’estensione del periodo di validità per l’utilizzo dei voucher come riportato nel Decreto Legge 21 maggio 2021, n. 69. I voucher richiesti attraverso il servizio messo a disposizione da Vivaticket - continua la nota ufficiale del club - saranno pertanto utilizzabili entro 36 mesi dalla data del rilascio per l’acquisto di biglietti ed eventualmente di abbonamenti, secondo quanto indicato. Non appena le autorità competenti avranno disposto le necessarie procedure per la prossima stagione in merito alla presenza di pubblico negli stadi, all’accesso e alla vendita dei tagliandi, verrà tempestivamente comunicata ogni informazione relativa alle modalità di utilizzo dei voucher.