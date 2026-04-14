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L'osservatore Palma: "Il Milan segue Mora. Come e Parma su un nuovo Nico Paz"

L'osservatore Palma: "Il Milan segue Mora. Come e Parma su un nuovo Nico Paz"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
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A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha parlato di tre rumor di mercato che riguardano giovani nel mirino di squadre italiane.

Gilberto Mora (14-10-2008), trequartista del Club Tijuana. Golden boy del calcio messicano, il più giovane esordiente di sempre della massima serie messicana. Trequartista “puro” dotato di grandissima fantasia e dai mezzi tecnici di altissimo livello. Cresciuto nel Club Tijuana dove sin da piccolissimo ha stupito tutti per le sue doti che comprendono: dribbling, visione di gioco eccellente, grandissima abilità sui calci da fermo e capacità di verticalizzazione notevole. Dopo essere stato protagonista assoluto con le nazionali giovanili messicane è già salito in quella maggiore, dove ha collezionato cinque presenze e portato a casa una Gold Cup. Seguito dal Milan.
Somiglianza: Fermin Lopez (Barcellona)
Valore di mercato: 10 milioni €            

Agustin Medina (24-10-2006), mediano argentino del Lanus. Centrocampista centrale che viene utilizzato principalmente nel ruolo di mediano essendo dotato di una grande capacità di recupero palla, e di una buonissima abilità nella costruzione del gioco. Alla tanta quantità che mette in campo abbina una buona qualità che lo rende un calciatore di grandissima affidabilità. Prodotto delle giovanili del Lanus, nel gennaio 2025 è salito in prima squadra ed ha partecipato, da protagonista, alle vittorie della Copa Sudamericana e della Recopa. Enormi i margini di miglioramento, in Argentina è seguito con grande attenzione dal River Plate, in Italia è osservato dal Genoa. 
Somiglianza: Morten Frendup (Genoa)
Valore di mercato: 7 milioni €  

Erick Belè (21-01-2007), trequartista/punta centrale brasiliano del Palmeiras Under 20. Nuovo gioiello del settore giovanile dei brasiliani del Palmeiras, buon fisico e grandissime qualità tecniche. Gioca prevalentemente trequartista dove da sfogo alla sua ottima visione di gioco e alle sue grandi capacità balistiche. In caso di necessità è stato schierato punta centrale, ruolo dove ha fatto benissimo e segnato molti gol confermando il suo buon feeling con la porta avversaria. In questa stagione è partito in Under 20 facendo grandissime cose, e da gennaio 2026 ha iniziato a frequentare stabilmente la prima squadra. Seguito da diverse squadre europee tra cui Como e Parma.
Somiglianza: Nico Paz (Como)
​​​​​​​Valore di mercato: 5 milioni €

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