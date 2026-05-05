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L'osservatore Palma: "Prescott seguito dalla Juve, al Como piace Fortea"

L'osservatore Palma: "Prescott seguito dalla Juve, al Como piace Fortea"TUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
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A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'osservatore Marco Palma per parlare di tre giovani che interessano alle squadre di Serie A.

Leonard Prescott (23-09-2009), portiere tedesco del Bayern Monaco U19. Enfant prodige del calcio tedesco, portiere di grandissime qualità e dagli enormi margini di miglioramento. Nato a New York ma cresciuto in Germania, ha mosso i primi passi nel calcio nell’Union Berlino dove ha subito fatto vedere di essere un predestinato. Nel 2023 è entrato nelle giovanili del Bayern Monaco dove ha proseguito il percorso di crescita raggiungendo risultati lusinghieri. Grande elasticità e reattività tra i pali, dominante nelle uscite aeree e molto più maturo della sua giovane età. In questa stagione sta disputando grandissime partite con l’under 19 del Bayern. La Juventus lo segue con attenzione.
Somiglianza: Robert Sanchez (Chelsea)
Valore di mercato: 5 milioni €            

Jesus Fortea (26-03-2007), terzino destro spagnolo del Real Madrid Castiglia. Terzino destro di grande corsa e dalla tecnica di base di altissimo livello che ben sta facendo con la formazione Castiglia del Real Madrid. Cresciuto nel Levante, nel 2022 è passato al Real Madrid. Nelle formazioni giovanili dei Blancos ha disputato buonissime stagioni, risultando spesso uno dei migliori terzini del campionato. Ad agosto 2025 è stato promosso nella formazione Castiglia dove si è messo in mostra, garantendo corsa, attenzione difensiva, abilità in marcatura e propositività nell’azione offensiva. Nazionale spagnolo sin dall’Under 15, piace moltissimo in Premier League e in Italia al Como.
Somiglianza: Pedro Porro (Tottenham)
Valore di mercato: 6 milioni €  

Franz-Ethan Meichtry (08-07-2005), centrocampista centrale ed esterno svizzero del Thun. Duttilità, dinamicità e tecnica di base di altissimo livello sono le qualità principali di questo elegante centrocampista svizzero di origin camerunensi. Ama giocare in mezzo al campo e costruire azioni pericolose assistendo i compagni e provando l’inserimento. Molto pericoloso davanti la porta, sono infatti alte le sue medie realizzative stagionali, in questo campionato ha segnato otto gol risultando spesso decisivo. Oltre in mezzo al campo, sa ben interpretare il ruolo di esterno di centrocampo essendo dotato di ottima velocità e buone capacità di dribbling. Piace a tante squadre anche a Parma e Fiorentina.
Somiglianza: Mateus Fernandes (West Ham)
Valore di mercato: 8 milioni €

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