© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da La Gazzetta dello Sport arriva un'analisi della prima giornata di campionato a firma di Fabio Licari. L'attenzione, in particolare, è concentrata sui vantaggi messi in mostra dalle squadre che hanno mantenuto la stessa linea tecnica rispetto alla passata stagione. "Di questi tempi conoscersi non è un dettaglio - si legge: Gasperini e Simone Inzaghi sono avanti, hanno soltanto rifinito i loro meccanismi. Aspettando l’Inter che non è scesa in piazza per la rivoluzione, ma con Conte ha aperto una fase riformista, soffrono invece i «giovani»: così così la Roma, male il Milan, confermando però qualche sospetto del precampionato. I giallorossi sono lontani da una accettabile fase difensiva, intesa collettivamente e non del reparto specifico, mentre Giampaolo, come lui stesso ha ammesso, deve riconfigurare il sistema dopo appena 90’. Quella del Milan è la botta che fa più rumore: riconoscere che con questi interpreti il 4-3-1-2 non si può fare significa quasi rinnegare oltre un mese di lavoro".