LIVE TMW - Coronavirus, da oggi i nuovi colori delle Regioni. Polemiche per i tifosi dell'Inter in piazza

Coronavirus, da oggi i nuovi colori delle Regioni. Polemiche per i tifosi dell'Inter in piazza

16.31 - Costa: "Tifosi negli stadi? Speriamo per le ultime due giornate, ne parlerò con Dal Pino" - "Le istituzioni locali avrebbero dovuto fare qualche controllo in più per evitare i 30 mila tifosi dell'Inter a Piazza Duomo per la festa scudetto, era prevedibile che tante persone si sarebbero riversate in strada. Ci vuole tanto senso responsabilità da parte dei cittadini, altrimenti rischiamo di rovinare tutto quello che è stato fatto finora per contenere il covid". Così Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute con delega allo Sport, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sulle polemiche per gli assembramenti dei tifosi nerazzurri in festa per lo scudetto a Milano. Il sottosegretario ha poi spiegato a che punto è la possibilità di riaprire gli stadi: "Ritengo sia più facile controllare 1.000 persone in uno stadio che in una piazza, stiamo riflettendo sulla possibilità di aprire gli impianti sportivi non solo per la finale di Coppa Italia, ma anche per le ultime due giornate di campionato. Giovedì mi incontrerò con il presidente DalPino, dobbiamo valutare giorno per giorno i dati, nella speranza di poter tornare al più presto alla normalità. Da tifoso del Milan, mi auguro che la squadra possa qualificarsi per la Champions League, ma sarà complicato".

12.45 - Tifosi Inter in piazza. Il commento di Attilio Fontana: "Speriamo non ci siano conseguenze" - "Era probabile che eventi del genere si potessero verificare. L'importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza". Questo il commento di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, sui festeggiamenti dei tifosi a Milano per lo scudetto dell'Inter. "Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane. Speriamo che situazioni di questo genere non abbiamo determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere perché onestamente rischiano di essere un po' pericolose. Speriamo che arrivi prima la vaccinazione".

12.01 - Italia, Nicolò Zaniolo non parteciperà all'Europeo: per il classe '99 niente vaccino - Nicolò Zaniolo non sarà presente nella lista dei 35 pre-convocati del ct dell'Italia Roberto Mancini in vista del prossimo Europeo. Ai box praticamente per tutta la stagione a causa di due infortuni, Zaniolo non parteciperà quindi all'Europeo che inizierà il prossimo giugno. Ricordiamo che tutti i giocatori dell'Italia che prenderanno parte al ritiro a Coverciano, pre-convocati compresi, verranno sottoposto alla doppia dose di vaccino per prendere parte all'Europeo in sicurezza.

11.56 - Tifosi Inter in piazza, Locatelli (Cts): "Assembramenti sbagliati. Vanno rispettati i 121mila morti" - "Non possiamo assolutamente permetterci queste immagini, vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia". Così il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, a Sky sulla folla di persone che si è radunata ieri in piazza Duomo a Milano e per le vie della città dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. "Credo sia riassumibile attraverso gli indici epidemiologi: i casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti".

09.55 - Pregliasco: "Probabile incremento casi tra 15 giorni" - Il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenendo ad "Agora'" su Rai3: "Gli effetti delle 'riaperture', delle feste clandestine e di assembramenti come quello dei tifosi dell'Inter di ieri "si vedranno tra 14 giorni, da metà maggio in poi: temo che ci sarà un incremento dei casi, non una nuova ondata ma un'onda di risalita. "La speranza è che la vaccinazione dei più fragili possa riequilibrare la situazione, così come confidiamo in condizioni meteo più favorevoli, con più tempo trascorso all'esterno".

09.50 - In Gazzetta Ufficiale proroga stato emergenza fino al 31/7 - La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la delibera del Consiglio dei Ministri che proroga lo stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio.

09.43 - Da oggi 3 maggio il cambio dei colori delle Regioni - Da oggi, 3 maggio, cambiano i colori delle regioni: quasi tutta l'Italia è in giallo, tranne la Valle D'Aosta che diventa rossa e la Sardegna arancione. Restano in arancione Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dopo gli over 65 la campagna vaccinale si aprirà “a tutte le classi d’età”, in particolare a quelle “produttive” e agli studenti: è l’annuncio di Figliuolo.

