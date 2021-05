LIVE TMW - Coronavirus, da oggi i nuovi colori: quasi tutta l'Italia in giallo. Le parole di Figliuolo

live Coronavirus, da oggi i nuovi colori: quasi tutta l'Italia in giallo. Le parole di Figliuolo

09.55 - Pregliasco: "Probabile incremento casi tra 15 giorni" - Il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenendo ad "Agora'" su Rai3: "Gli effetti delle 'riaperture', delle feste clandestine e di assembramenti come quello dei tifosi dell'Inter di ieri "si vedranno tra 14 giorni, da metà maggio in poi: temo che ci sarà un incremento dei casi, non una nuova ondata ma un'onda di risalita. "La speranza è che la vaccinazione dei più fragili possa riequilibrare la situazione, così come confidiamo in condizioni meteo più favorevoli, con più tempo trascorso all'esterno".

09.50 - In Gazzetta Ufficiale proroga stato emergenza fino al 31/7 - La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la delibera del Consiglio dei Ministri che proroga lo stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio.

09.43 - Da oggi 3 maggio il cambio dei colori delle Regioni - Da oggi, 3 maggio, cambiano i colori delle regioni: quasi tutta l'Italia è in giallo, tranne la Valle D'Aosta che diventa rossa e la Sardegna arancione. Restano in arancione Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dopo gli over 65 la campagna vaccinale si aprirà “a tutte le classi d’età”, in particolare a quelle “produttive” e agli studenti: è l’annuncio di Figliuolo.

LUNEDÌ 3 MAGGIO