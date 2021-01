live Coronavirus: Napoli, Osimhen è ancora positivo. In Ligue 1 focolaio a Lorient

vedi letture

12.41 - Focolaio Lorient e positività Dagba: il Covid esplode in Ligue 1 - Nuova defezione per il Paris Saint-Germain e primi problemi per Mauricio Pochettino. Con un comunicato ufficiale, il club francese ha annunciato la positività del terzino Dagba: "Colin Dagba è risultato positivo al test PCR Sars-Cov2. Rispetterà quindi l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato". È il secondo caso in pochi giorni, dopo quello di Kehrer. In Ligue1 vanno registrati anche sette nuovi casi nel Lorient, un vero e proprio focolaio.

11.05 - AstraZeneca chiede l'autorizzazione per il vaccino - L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha comunicato che AstraZeneca e l’Università di Oxford hanno presentato una richiesta di l’autorizzazione per il loro vaccino contro il Covid e che una decisione potrebbe arrivare entro il 29 gennaio. "La nostra richiesta è una pietra miliare chiave che speriamo possa portare a milioni di persone in tutta Europa", si legge in una nota della stessa AstraZeneca.

MARTEDÌ 12 GENNAIO

21.52 - Italia, i numeri delle vaccinazioni - Sono, ad oggi, 654.362 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 403.954 donne e 250.408 uomini. Il dato, aggiornato alle 15:58, è contenuto nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria.

20.44 - La FIGC destina un milione ai tesserati in difficoltà - La Federazione ha destinato 1,25 milioni al Fondo di solidarietà per calciatori, allenatori e preparatori atletici di calcio e al Fondo di solidarietà per calciatori e tecnici per il settore dilettantistico. Il Presidente Gravina: "Per salvare il calcio abbiamo innanzitutto bisogno di tutelare i più esposti a questa crisi, non c'è più tempo da perdere. Sin dall'inizio di questo periodo difficile, la FIGC ha sostenuto e continuerà a sostenere tutte le componenti con stanziamenti autonomi, perché nessuno va lasciato indietro"

20.06 - Osimhen ancora positivo, il comunicato del Napoli - "Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana", lo si apprende dal sito ufficiale azzurro.

19.25 - La Premier League dà i numeri sul Covid-19 - Sul proprio sito ufficiale, la Premier League comunica che tra lunedì 4 e domenica 10 gennaio, su 2.593 tesserati testati, sono state riscontrate 36 positività (dopo un doppio giro di tamponi), senza però specificare i nomi dei calciatori contagiati dal virus.

17.40 - Protezione Civile, il bollettino: 12.532 nuovi contagiati (-3.953 positivi rispetto a ieri). 448 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 91.656 tamponi e individuati 12.532 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 579.932, 3.953 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 448 persone affette da Coronavirus per un totale di 79.203 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 575.979 (-3.953)

Deceduti: 79.203 (+448)

Dimessi/Guariti: 1.633.839 (+16.035)

Ricoverati: 26.245 (+203) di cui in Terapia Intensiva: 2.642 (+27)

Tamponi: 27.983.049 (+91.656)

Totale casi: 2.289.021 (+12.532, +0,55%)

16.22 - Il Covid stravolge la Premier: rinviata Aston Villa-Tottenham, riprogrammati altri 3 incontri - Cambio di programma in Premier League: la partita fra Aston Villa e Tottenham, originariamente in calendario il 13 gennaio, è stata spostata su richiesta dei Villans che contano un numero significativo di positivi al Covid-19. Al suo posto, il 13 gennaio, il Tottenham giocherà contro il Fulham, partita che originariamente si sarebbe dovuta disputare lo scorso 30 dicembre. Questo porta di conseguenza allo spostamento di Fulham-Chelsea, dal 15 al 16 gennaio. Riprogrammata anche Aston Villa-Everton, che passa da sabato 16 gennaio a domenica 17 gennaio.

14.30 - Celtic: 13 giocatori in isolamento - 13 giocatori del Celtic, più il tecnico Neil Lennon e il suo assistente John Kennedy saranno in isolamento precauzionale a seguito della positività al Covid-19 riscontrata in Christopher Jullien. Nonostante ciò la partita contro l'Hibernian, in programma questa sera, verrà regolarmente disputata. Attorno ai campioni di Scozia vi sono state polemiche per un viaggio della squadra a Dubai per allenarsi. Da cui si evince anche che i giocatori non rispettavano il distanziamento sociale. Il club si difende in un comunicato precisando che il club si era trasferito negli Emirati Arabi prima delle decisioni prese dal primo ministro Boris Johnson del 4 gennaio.

13.10 - Osimhen spera di essere a disposizione per la Supercoppa - C'è una piccola speranza per il Napoli di vedere Victor Osimhen protagonista nella sfida di Supercoppa contro la Juventus in programma il 20 gennaio. Oggi l'attaccante sarà sottoposto ad un nuovo tampone che, se dovesse risultare negativo, darebbe la possibilità al nigeriano di tornare subito ad allenarsi. A quel punto ci sarebbero anche possibilità di vederlo in campo per la sfida contro i bianconeri.

10.39 - Nuovo dpcm: regole più severe in zona gialla - Il governo è al lavoro per il nuovo dpcm e la sensazione è che si vada verso una stretta anche in zona gialla. Basta con gli aperitivi, le feste improvvisate in strada, gli assembramenti di decine di persone col bicchiere in mano davanti ai locali. Dopo i casi di Milano, Roma, Lucca, Catania e altre città, il governo lavora a una regola severa per stoppare quel che resta della movida. Non solo i bar continueranno a chiudere alle 18, ma dopo le sei di sera sarà vietata la vendita da asporto. Stop allo spostamento tra regioni (anche gialle), coprifuoco dalle 22 alle 5 e raccomandazione di non ospitare più di due persone non conviventi. Oggi Roberto Speranza e il responsabile degli Affari regionali Francesco Boccia incontreranno i presidenti delle Regioni, che devono dare il via libera.

LUNEDÌ 11 GENNAIO