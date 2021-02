live Coronavirus, Zaniolo può tornare a Trigoria. 'Gladbach-Man City in campo neutro

23.44 - Restrizioni in Gran Bretagna, a rischio anche le Nazionali: tremano Brasile e Colombia - Mentre la pandemia sconvolge i piani del calcio europeo, costringendo la UEFA a trovare sedi alternative per disputare le sfide a eliminazione diretta delle due competizioni continentali, anche la prossima sosta per gli impegni delle Nazionali rischia di essere travolta e stravolta dalle restrizioni, in particolare quelli del Regno Unito. (Clicca qui per leggere la news completa)

23.14 - Roma, Zaniolo torna negativo e lo annuncia sui social: "I'm back" - Nicolò Zaniolo è pronto per riprendere le attività dopo la quarantena. Nella giornata di oggi scadevano i 21 giorni di isolamento causa positività da Covid, con il giocatore che tramite i propri canali social ha fatto sapere ai tifosi di essersi "negativizzato". Ora, dopo gli accertamenti a Villa Stuart per conoscere i miglioramenti del ginocchio operato, il giocatore potrà tornare a Trigoria, con il tecnico Fonseca che conta di riaverlo a disposizione per metà aprile. Di seguito il messaggio del centrocampista della Roma

22.20 - Premier League, solo 2 positivi su 2.970 test effettuati tra il primo e il 7 febbraio - La Premier League ha confermato che tra lunedì 1 febbraio e domenica 7 febbraio sono stati effettuati 2.970 test tra i giocatori e il personale del vari club. Sono state riscontrate due nuove positività al coronavirus. "I giocatori o il personale del club positivi al test si auto-isoleranno per un periodo di 10 giorni", ha comunicato la Lega calcio inglese, che ha anche sottolineato come i contagi siano in calo: la scorsa settimana i positivi erano 5.

20.10 - Champions, anche 'Gladbach-City si giocherà in campo neutro: scelta la Puskas Arena - Dopo Lipsia-Liverpool, anche Borussia Mönchengladbach-Manchester City si giocherà regolarmente, ma in altra sede. L'incontro di Champions League, originariamente in programma al "Borussia-Park", si disputerà alla "Puskas Arena" di Budapest il 24 febbraio alle ore 21. Questo a seguito delle restrizioni del governo tedesco nei confronti dei voli da e per il Regno Unito che di fatto impediscono ai Citizens di poter entrare in Germania.

17.36 - I numeri del bollettino di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 144.270 tamponi e individuati 7.970 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 419.604, 7.420 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 307 persone affette da Coronavirus per un totale di 91.580 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 419.604 (-7.420)

Deceduti: 91.580 (+307)

Dimessi/Guariti: 2.133.523 (+15.082)

Ricoverati: 21.670 (+297) di cui in Terapia Intensiva: 2.143 (+36)

Tamponi: 34.506.996 (+144.270)

Totale casi: 2.644.707 (+7.970, +0,3%)

17.01 - Si giocherà in Italia Benfica-Arsenal - Il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. A causa delle restrizioni sugli spostamenti tra Portogallo e Gran Bretagna, la UEFA ha deciso di spostare il match in Italia, allo stadio Olimpico di Roma. La sfida andrà in scena giovedì prossimo a partire dalle ore 21.00. Non solo, perché in Italia potrebbe giocarsi anche Real Sociedad-Manchester United sempre a causa delle restrizioni sugli spostamenti tra i due paesi. In questo caso, la UEFA sta valutando la possibilità di far disputare il match a Torino.

16.47 - Si studia la riapertura di palestre e piscine: regole e protocolli chiesti dal CTS - In vista di una possibile riapertura di palestre e piscine, Ministero dello sport e Comitato Tecnico Scientifico (CTS) hanno dettato una serie di regole per rendere sicura la riapertura delle strutture chiuse ormai da mesi per l'emergenza Covid-19. Qui tutti i dettagli .

16.04 - Atletico: altri due casi di Covid-19 - Altri due casi positivi al Covid-19 per l'Atlético Madrid: si tratta di Thomas Lemar ed Héctor Herrera, che si aggiungono così a Carrasco, Hermoso, Joao Félix e Dembélé. Una situazione che inizia a preoccupare, tuttavia secondo quanto riportato da Marca l'incontro in programma questa sera contro il Celta, che chiude il 22° turno de LaLiga, non sarebbe a rischio.

11.49 - Torna il lockdown in Alto Adige - Da oggi l’Alto Adige è tornato in lockdown. Sono chiusi negozi, bar e ristoranti, mentre le scuole sono in Dad, aperti invece nidi e asili. È vietato lasciare il Comune di residenza se non per motivi di lavoro, studio, salute o esigenze di necessità. Per le attività produttivi si raccomanda l’utilizzo della mascherine Ffp2 e test periodici. L’ordinanza del governatore Arno Kompatscher ha una durata di tre settimane

11.15 - 2,5 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia - Sono 2.546.913 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l’88.1% del totale di quelle consegnate (2.890.575, di cui 2.777.775 Pfizer/BioNTech e 112.800 Moderna). La somministrazione ha riguardato 1.603.091 donne e 943.822 uomini. È quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 19 di ieri. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate nei 293 punti di somministrazione regionale a 1.766.722 operatori sanitari, 499.443 unità di personale non sanitario, 260.966 ospiti di strutture residenziali e 19.782 over 80.

