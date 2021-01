live Gasperini esulta: "La migliore Atalanta della stagione”

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, parla in conferenza stampa dopo il match di campionato contro il Milan. Segui le parole dell'allenatore dei bergamaschi con il live di TMW da San Siro.

20.30 inizia la conferenza di Gasperini

Grande partita? “Abbiamo giocato una partita di spessore ed è andata anche oltre le nostre aspettative”.

Peccato per i punti persi? “Ci sono state polemiche per questi due pareggi, abbiamo perso dei punti in modo colpevole con Genoa e Udinese, detto questo abbiamo fatto 36 punti nel girone d’andata tanto per rinfrescare un po' la memoria”.

Scudetto? “Dobbiamo pensare a consolidare la classifica e restare nel gruppo delle grandi squadre. Sono partite fondamentali contro Roma, Napoli, Lazio e cosi via. Non so dove possiamo arrivare, abbiamo una prima parte più difficile nel calendario”.

Miglior Atalanta? “Per il momento e per il valore dell’avversario credo sia stata la migliore Atalanta della stagione”.

Romero ottima gara? “Tutti hanno fatto una partita di grande livello”.

Quindici marcatori diversi? “Mi piace questa statistica, bravi per la capacità realizzativa di tutti. Stiamo bene”.

20.35 termina la conferenza di Gasperini