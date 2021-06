Lodetti: "Bravo Milan con Donnarumma e Calhanoglu. Gli stipendi sono fuori dal normale"

vedi letture

Intervistato da MilanNews.it, l'ex centrocampista rossonero e della Nazionale, Giovanni Lodetti, ha commentato gli addii di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu: "Donnarumma? Io l'avrei lasciato andare via tranquillamente. Un giovane che gioca nel Milan, titolare nel Milan e nella Nazionale Italiana, non fa nessun tipo di discorso: rimane al Milan punto e basta. Se invece voleva andare via che se ne vada, ne abbiamo preso un altro. Mi dispiace per Calhanoglu, è stato meno chiaro rispetto a Donnarumma e poi ci ha lasciato lo stesso. Inter? Alle prime partite contro il Milan sarà fischiato, poi cambierà tutto. Io dico che avrebbero fatto bene a rimanere al Milan. Io ho giocato nel Milan e credo che quando uno arriva a giocare in squadre come Milan, Juve e Inter non se no vorrebbe mai andare. È un modo come un altro per pensare che ormai contano solo i soldi, anche se al Milan avrebbero guadagnato bene lo stesso... La società si è comportata bene in questa situazione. Mia madre mi diceva sempre in dialetto: 'Ricordati, Giovanni, che il denaro danna!' Se ne davano 5 a Calhanoglu ne avrebbe voluti 6, se ne davano 10 a Donnarumma ne avrebbe voluti 11... Gli stipendi di oggi sono una cosa fuori dal normale".