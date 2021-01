Lotta scudetto, Bergomi: "Non capisco la diffidenza nei confronti del Milan. L'Inter è forte"

Intervistato dall'edizione odierna di QS, Beppe Bergomi ha parlato della lotta scudetto partendo dal Milan: "Non capisco la diffidenza. Vedo forza, autostima, entusiasmo in questo Milan. So che dicendo questo gli interisti si arrabbiano, però i fatti sono lì. Nel calcio di oggi servono giocatori veloci, con cambio di passo tra esterni e attaccanti. Il Milan è completo da questo punto di vista. Non è più una sorpresa, se dopo quattro mesi sono ancora lì c’è un motivo. Una cosa è valutare le rose, un’altra è dire chi è favorito per lo scudetto. Oggi lo sono Inter e Milan, essendo davanti. Se poi guardiamo la squadra dico che il Napoli è molto profondo, ha due giocatori per ruolo di ottimo livello. In attacco non fanno giocare Milik e Llorente, avendo Osimhen e Petagna e potendo contare su giocatori come Insigne e Lozano. Vedo squadre costruite in una certa maniera. Poi l’Inter è forte, ma siccome sta passando che deve vincere per forza il campionato, io dico che in realtà il valore aggiunto è Conte. Sicuramente non è scontato vincere otto partite consecutive".