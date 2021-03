Maradona jr: "Allenare la Juve? Neanche morto! E poi non credo Agnelli mi prenderebbe..."

"In futuro mi piacerebbe diventare allenatore. Se mi offrissero la panchina della Juve? Manco morto!". A farlo sapere Diego Armando Maradona Junior, intervenuto in collegamento a Tiki Taka. "Era solo una battuta, fermo restando che ci sono diecimila squadre e non vedo perché dovrei allenare proprio i bianconeri. Poi non credo Agnelli mi prenderebbe...", si è affrettato a precisare dopo che la sua dichiarazione ha infastidito qualcuno degli ospiti presenti in studio.