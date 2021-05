Marelli su Udinese-Juventus: "Chi ha fatto entrare Paratici in campo? Non ci può andare"

Non sono passate inosservate le proteste di Fabio Paratici a fine primo tempo di Udinese-Juventus giocata ieri alla Dacia Arena. Sul tema, attraverso il proprio canale YouTube si è espresso anche l’ex arbitro Luca Marelli: "Chiffi ha arbitrato benissimo, non si è fatto condizionare da nulla e sta crescendo in maniera esponenziale. Le proteste a fine primo tempo di Paratici meritano una parentesi: a me non interessa che sia recidivo, ma queste scene non devono accadere. Al di là del fatto che nel primo tempo non c’era un motivo per dare sfogo a queste proteste, dobbiamo porci una domanda: Paratici non è mai andato in panchina, perciò in campo non ci può andare. Chi lo ha fatto entrare? Non penso sia un perfetto sconosciuto… Qua bisogna cominciare a farsi qualche domanda su ciò che deve essere consentito".