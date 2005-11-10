TMW Radio Milan, Goncalo Ramos investimento esagerato? Il commento degli ospiti

Gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com hanno discusso dell'acquisto ormai imminenta da parte del Milan di Goncalo Ramos. Si parla di un investimento di almeno 75 mln di euro. E' una cifra esagerata o giusta quella che spenderà il club rossonero?

Stefano Impallomeni: "Il giocatore mi piace ma quella cifra no. Perché si è arrivati a 75 mln? Non capisco...E' uno molto bravo, ma la spesa è eccessiva".

Luca Calamai: "E' un ottimo giocatore, ma che sia il giocatore che mi accende...non credo risolverà tutti i problemi del Milan in attacco. Sono curioso di vederlo. Credo sia un'operazione eccessiva, per questo tipo di giocatore. E' un grande giocatore, ma quella cifra la spendi per uno che deve fare la differenza".

Andrea Santoni: "Le cifre del mercato non le fa la Serie A, purtroppo. In questo momento c'è la tassa Cardinale, il Milan nelle condizioni in cui è ha bisogno di battere un colpo importante, almeno un 10-15% in più in questa operazione lo ha pagato".

Ricky Buscaglia: "Ha bisogno della titolarità, lo valuteremo ora. Le cifre lo fa il mercato, che toccherà cifre enormi quest'anno. Io penso ad Allegri. Con queste cifre prendevi Vlahovic a gennaio e il Milan andava in Champions".

Simone Braglia: "L'acquisto per il campionato italiano, vista la qualità al ribasso, è ottimo. Non vale i soldi che sono stati spesi, se sono veri. Manca identità al Milan e spero si ritrovi. E soprattutto nell'identità da parte di certi giocatori, che spero vogliano restare o meno. Certi mal di pancia si sono sentiti, vedi Maignan, Rabiot e Pulisic. Non so se, dopo un ottimo Mondiale, vogliano rimanere".

Luca Serafini: "Le cifre sono inferiori a quelle strombazzate, il problema è che negli ultimi 12 anni i centravanti decenti sono stati Ibra e Giroud. E' questo un esubero del PSG, che ha scoperto un altro tipo di gioco e non ha trovato spazio lì. Ha sempre fatto molti gol, non credo ci fossero grandi alternative come grandi giocatori ora. E' un eccellente giocatore e lo considero un top player".

Daniele Garbo: "Credo sia un buon giocatore ma non valga quella cifra. Avrei preso due giocatori con quelle cifre. Non ha preso Haaland ma uno che fa la riserva al PSG. Credo sia un investimento eccessivo. Il Milan ha bisogno di tante altre cose".

Maurizio Biscardi: "E' eccessivo, però è necessario. Perché il Milan un altro anno fuori dalla Champions non se lo può permettere. E' un lusso necessario, che non può essere neanche l'unico. Il Milan non può più permettersi errori".