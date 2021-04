Milan, oggi eguagliati i punti totali dello scorso campionato con ben sette giornate d'anticipo

Grazie alla vittoria ottenuta quest'oggi contro il Genoa in casa, il Milan ha eguagliato lo stesso numero di punti ottenuti complessivamente nella scorsa stagione di Serie A (66), ma con sette giornate di anticipo. Un importante miglioramento quindi per la squadra rossonera, in piena lotta per la corsa Champions League.