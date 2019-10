Mitchell non trova la Juve a FIFA. La Juve trova lui e gli regala PES

Se Donovan Mitchell non va dalla Juventus, la Juventus va da Donovan Mitchell. La stella NBA degli Utah Jazz, dopo essersi dovuta accontentare di usare il "Piemonte Calcio" anziché la Juventus su FIFA20, si era lamentata attraverso i suoi canali social: "Perché non posso trovare la Jueventes su FIFA20?", il suo tweet.

Il campione di basket, grande tifoso bianconero, non solo ha ricevuto la risposta della Vecchia Signora, che quest'anno ha stretto un accordo esclusivo col videogioco concorrente PES, ma ha anche ottenuto dallo stesso club torinese un pacchetto regalo pieno di gadget: da PES 2020, appunto, alla maglia di Cristiano Ronaldo. Immediata, dunque, la promessa di Mitchell: "Grazie Juventus, la prossima volta scriverò il nome correttamente!".

Thank you @juventusfcen for the gear and games 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 next time I’ll be sure to spell the name right!! pic.twitter.com/AC5C9KGGsZ

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) October 29, 2019