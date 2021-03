Morata dopo il gol allo Spezia: "Aiutare la Juve a vincere è il miglior modo di tornare"

Danilo: "Vittoria che dà morale, avanti così"

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - "Non c'è modo migliore di tornare che aiutando la squadra a vincere". Alvaro Morata festeggia così, sui social, la vittoria contro lo Spezia, aperta dal suo gol ad appena sessanta secondi dal suo ingresso in campo. Rientrato a disposizione dopo un virus intestinale, c'è anche la firma dello spagnolo su una vittoria "che dà morale - aggiunge sui social il compagno Danilo - e ci permette di continuare a inseguire i nostri obiettivi". "Conosciamo il nostro valore e vogliamo dimostrarlo nelle sfide determinanti che abbiamo davanti - aggiunge il brasiliano -. Forza Juve". La vetta della classifica resta lontana, ma i bianconeri non intendono mollare: "Continueremo a lottare fino alla fine", scrive non a caso Rodrigo Bentancur. (ANSA).