Napoli, Malcuit a parte nella seduta di allenamento di oggi. Domani arriva l'Empoli

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center in vista dell'ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani allo Stadio Maradona (ore 17.45). La squadra si è allenata sul campo 2 svolgendo una prima fase dedicata al torello. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni di passing drill e seduta tattica. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato. Kostas Manolas, uscito domenica dopo un quarto d'ora nel match contro l'Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro. Il difensore azzurro ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra.