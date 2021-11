Napoli, ottimismo per Manolas e Malcuit: è possibile il recupero per la gara con l'Inter

C'è ottimismo per Kostas Manolas e Kevin Malcuit, gli unici due calciatori del Napoli attualmente ai box. Da giorni ormai si allenano in campo, anche se stanno svolgendo solo un lavoro personalizzato, ma il Corriere dello Sport fa sapere che un recupero per la partita con l'Inter è possibile. In settimana si vedrà.