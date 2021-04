Nasce la "Buffon Academy". Il portiere della Juve diventa allenatore: "Credo nella formazione"

vedi letture

Non ha ancora deciso se continuerà a giocare, tra un contratto in scadenza con la Juventus e la prospettiva di una nuova avventura lontano da Torino, ma intanto Gigi Buffon guarda al futuro. Nasce la "Buffon Academy", percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano di diventare grandi portieri. "Una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere - spiega Buffon - Speriamo di dare il kick off a giugno, ma la partenza è subordinata all'emergenza Covid". Il Camp toccherà le località di Marina di Pietrasanta, Lignano Sabbiadoro, Andalo e Sestola.

Ho sempre creduto nel valore della formazione, ancor di più in questo periodo complicato per ognuno di noi - ha spiegato Buffon -. La Buffon Football Academy nasce per offrire ai ragazzi e alle ragazze dagli otto ai sedici anni un percorso di alta specializzazione, volto a migliorare le capacita' tecniche di chi sogna un futuro nel mondo del calcio".