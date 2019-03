© foto di Federico Gaetano

Non solo Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, dopo la vittoria sull'Atletico Madrid, ha esultato ricordando il celebre gesto degli "attributi" sfoggiato da Simeone all'andata del Wanda Metropolitano. Ma sugli spalti dello Stadium la festa degli assenti è iniziata già sul 3-0 della Juve, siglata da CR7: protagonisti Barzagli, Cuadrado, Alex Sandro e soprattutto Douglas Costa. L'esterno brasiliano, in particolare, ha esultato all'indirizzo del Cholo portando le mani verso il basso ventre. La Juventus non dimentica, in sostanza.