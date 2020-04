Olimpiadi del 2021 cancellate? Il premier nipponico Abe non esclude questa possibilità

Il premier giapponese Shinzo Abe, racconta SkyTg24, ha risposto nelle ultime ore ad una interrogazione parlamentare spiegando come la questione Olimpiadi (ad oggi posticipate dall’estate 2020 al 2021) sia da tenere sotto stretta osservazione. In particolare il premier nipponico ha lasciato intendere come se anche nel 2021 non dovessero esserci le condizioni per tenere sotto controllo l’epidemia (quindi con la produzione di vaccini o terapie adeguate, ndr), i Giochi potrebbero essere definitivamente cancellati. Un ulteriore rinvio, ad oggi, non è fra le ipotesi calde tenute in considerazione.