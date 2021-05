Panchina Napoli, Calaiò: "Meglio Gattuso di Spalletti. I senatori si impuntino"

vedi letture

L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato a 1 Station Radio del futuro della panchina azzurra: "Rino ha fatto un ottimo lavoro, punterei più su di lui rispetto ad un esperto Spalletti - riporta TuttoNapoli - L’allenatore azzurro ha dimostrato che con la squadra al completo, fa grandi cose. Non mostra un calcio champagne come Sarri, ma lavora molto bene con la testa dei calciatori creando un gruppo compatto. Mesi fa dichiarò che, se ci fosse stato un solo calciatore della rosa non con lui, si sarebbe dimesso. La squadra è con Gattuso, spero che De Laurentiis, in caso di addio, non si mangi le mani. I senatori devono impuntarsi e cercare di trovare un accordo per far riavvicinare il presidente e Rino, questo è l’unico modo per farlo restare a Napoli".