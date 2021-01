Parma, i padroni di casa giocano anche contro i numeri: ko nelle ultime 7 gare contro la Lazio

vedi letture

Si affrontano alle 15 al Tardini il Parma del neo arrivato D'Aversa e la Lazio di Simone Inzaghi. Una sfida che per i crociati non suscita ricordi troppo positivi. Il Parma ha infatti perso le ultime sette sfide contro la Lazio in Serie A e potrebbe eguagliare la sua serie più lunga di sconfitte contro una singola avversaria nella competizione: otto di fila contro la Roma, tra il 2005 e il 2010.

D'altro canto, la Lazio ha perso solo una delle ultime 11 trasferte contro il Parma in Serie A (5V, 5N), vincendo ciascuna delle ultime tre con un punteggio complessivo di 5-1. Oggi il nuovo capitolo per aggiornare in un senso o nell'altro le statistiche.