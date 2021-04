Parma-Milan, i convocati di D'Aversa: assenti Mihaila, Karamoh e Brunetta. C'è Osorio

Al termine della seduta di allenamento sostenuta oggi, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro il Milan, in programma domani alle 18.00 allo Stadio ”Ennio Tardini” e valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 25 calciatori. Tra le assenze rilevanti ci sono Mihaila, Karamoh e Brunetta. Presente Osorio che ha fatto solo un allenamento in gruppo oggi.

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Pezzella, Valenti, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Traoré;

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Man, Pellè.