Parma, squadra subito al lavoro dopo il pari contro l'Udinese: Pellè ancora a parte

Dopo il pareggio contro l'Udinese, il Parma non si ferma con D'Aversa che ha deciso di non concedere giorni liberi ai suoi in vista del prossimo match contro lo Spezia prevista per sabato prossimo. Tre giocatori hanno svolto un lavoro differenziato, ovvero Inglese, Pellè e Valenti. Ancora out il lungodegente Nicolussi Caviglia. A riportarlo è Parmalive.com.