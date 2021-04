Parma, tendinopatia agli adduttori per Mihaila. Problema muscolare per Conti

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto esercizi di attivazione e riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. Riccardo Gagliolo ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Valentin Mihaila per tendinopatia agli adduttori. Lavoro differenziato per Andrea Conti per faticabilità ai muscoli posteriori della gamba destra.