Ranieri e l'Inghilterra: "Sterling leader, ma occhio ancora a Kane. Con Southgate alzato il muro"

vedi letture

Claudio Ranieri, ex allenatore della Sampdoria ed ex campione d'Inghilterra con il Leicester, scrive della nazionale dei Tre Leoni sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Sterling è il leader di questa Inghilterra. Ha illuminato la sua nazionale nel girone eliminatorio, ha mostrato personalità, ma io scommetto ancora su Kane. Spende tante energie, lotta, cerca il gol: quando lo trova, si sblocca. Saka ha sorpreso tutti contro i cechi, ma le sue qualità erano già conosciute. Il ragazzo dell’Arsenal offre una possibilità in più a Southgate. Non credete alla storia che i calciatori in forma rappresentino un problema per gli allenatori. È l’esatto contrario: un tecnico si trova in difficoltà quando non ha possibilità di scelta. Una riflessione finale sugli inglesi: la difesa non ha incassato gol e non è un dettaglio da poco".