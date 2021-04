Rastelli: "Vincendo contro Parma e Udinese, il Cagliari ha riaperto tutti i giochi"

Massimo Rastelli, attuale tecnico della SPAL, ha parlato ai microfoni di Radiolina della situazione in casa Cagliari: “Queste due vittorie con Parma e Udinese sono state fondamentali, perché hanno riaperto i giochi. C’è il vantaggio non da poco di organico nettamente più forte delle altre avversarie dirette. In un campionato capita il momento no e quello favorevole. Ora bisogna sfruttare questo al massimo. Non dimentichiamo che ora non sono poche a dover mantenere la categoria con una rosa inferiore. Il rientro del Cagliari mette in ansia squadre che soltanto una settimana fa sembravano essere al sicuro da sorprese, perché quando arrivi di rincorsa hai sempre un vantaggio. L’impresa, toccando quello che si può toccare, è veramente possibile”.