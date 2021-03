Ravanelli: "Le parole di Orsato sul mancato rosso a Pjanic hanno infastidito la Juve"

Nel corso del programma su Twitch "Tutti pazzi per la Juve", l'ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli ha rilasciato queste dichiarazioni in merito alle parole di Orsato a 90° Minuto relative al mancato rosso a Pjanic in Inter-Juve di tre anni fa: "È una situazione che ha dato fastidio a tutti, soprattutto a società e tifosi juventini. Sarebbe più opportuno ad esempio, analizzare il perché i giocatori continuino a simulare nonostante ci sia il VAR. Nel Verona, contro la Juventus, c'era Faraoni che si buttava in continuazione, come Zaccagni. Sono stati ammoniti De Ligt e Rabiot con due cartellini ridicoli. Sono cose che a fine campionato possono pesare molto. Vorrei capire il motivo per cui il Var non può intervenire in episodi come questi. Se puoi annullare un gol o un rigore con il video, allo stesso tempo dovresti poterlo fare per un cartellino".