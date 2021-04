RBN - Giletti: "Juve, rimpiango il mancato scambio Lukaku-Dybala. Fagioli va lanciato ora"

"Up & Down" con Luca Cavallero. Ospiti : Massimo Giletti e Francesco Repice.

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto il giornalista e conduttore tv Massimo Giletti: "Il derby contro il Torino? È un anno un po' strano, lo sto vivendo in maniera un po' distaccata, anche perché la Juventus sta facendo fatica. Sarà un derby molto complicato perché il Torino ha bisogno di punti per salvarsi. Non è una partita semplice, ma è la partita giusta per dimostrare di avere ancora la testa giusta. Bisogna entrare tra le prime quattro e non è facile. Di Pirlo mi ha lasciato sempre perplesso quando parla di approccio sbagliato, una Juve che gioca in Champions non può avere un approccio sbagliato. Mi ha ricordato il match dell'anno scorso contro il Lione. È un problema mentale, è vero che alla Juve manca qualcosa a centrocampo, ma gli altri anni riuscita a supplire con la cattiveria che quest'anno sta mancando".

Su Ronaldo: "Il problema non è lui, ma tutto il resto. Un fenomeno può avere una giornata negativa, ma gli altri?".

Su Dybala: "È sempre stato un giocatore al di sopra degli altri, ma caratterialmente ogni tanto manca, Non è più un ragazzino ma un uomo che dovrebbe avere maturità. La Juve fino all'ultimo ha provato a prendere Lukaku che è un giocatore che fa reparto da solo, l'Inter senza Lukaku non è l'Inter. Purtroppo quell'operazione con lo scambio Dybala-Lukaku ci è rimasta qua sui denti, la rimpiango molto. Secondo me stiamo pagando anche quello".

Su Chiellini e Buffon: "Uno come Buffon deve rimanere se ha passione, non rimane per fare il secondo se non ha più passione, lo deciderà lui. Su Chiellini il problema è la fisicità, è un guerriero che ha tante ferite. Io un giocatore così lo terrei sempre, ma l'anagrafe spesso presenta il conto. Se il fisico regge non rinuncerei mai a lui un altro anno".

Sulla Juventus del futuro: "Secondo me se Fagioli non lo fai giocare nemmeno con la Lazio quando eravamo ridotti ai minimi termini secondo me c'è un problema di fiducia. Io penso che gli uomini li devi testare nei momenti difficili, secondo me sarebbe il momento giusto per inserirlo".

Su Allegri: "È una persona molto intelligente e lo ha dimostrato il primo anno quando per un bel po' ha continuato a giocare con il 3-5-2 di Conte che non è proprio il suo calcio. So per certo che a breve tornerà in pista".

