TMW Radio Righetti: "Roma, caso Ranieri-Gasp? Dipenderà molto dalla forza della società"

L'ex calciatore e ora assessore Ubaldo Righetti ha parlato ai microfoni di TMW Radio a margine del match tra le vecchie glorie della Roma e Italpol, giocato in occasione della presentazione del centro sportivo Domenico Gravina Village, sulla Via Aurelia Antica a Roma.

A chi servirebbe oggi alla Roma di certi campioni?

"Parecchi, non solo per le qualità tecniche, ma per la forza mentale, gente di grande qualità".

Cosa è mancato alla Roma quest'anno?

"Sono molto affascinato dal gioco di Gasperini. Logico in questo gioco devi stare sempre al 100% e sono venuti a mancare troppi giocatori, soprattutto in attacco come a Bergamo. E sono venuti a mancare i cambi".

Come mai certi elementi come Ferguson e Dovbyk non hanno reso?

"Non basta conoscere le caratteristiche tecniche di un giocatore. Dico sempre che non ci si basa solo sulle qualità, bisogna conoscere il suo pensiero, la famiglia, tutto il resto. Non è la prima volta che vediamo giocatori forti che poi in un altro contesto non producono. E' u ngrande problema questo".

Come vede il caso Ranieri-Gasperini?

"Cerchiamo di sdrammatizzare. Non è una cosa piacevole, ora dipenderà molto dalla forza della società. A Roma siamo abituati a stare da una parte o dall'altra, mi affido alle capacità tecniche di Gasperini e all'esperienza di Ranieri, per il bene della Roma".