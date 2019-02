RMC SPORT - Bocci (CorSera): "Milan, un errore vendere Calhanoglu"

Queste le parole rilasciate da Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sulle polemiche arbitrali dopo Roma-Milan: "Non sappiamo se nelle stanze del palazzo il Milan non si sia lamentato per l'arbitraggio di Maresca, anche se non credo che il Milan lo abbia fatto, la vedo come qualcosa di inutile".

Su Calhanoglu: "Il miglior Calhanoglu l'ho visto con il Bayer Leverkusen contro la Lazio, al Milan non l'ho mai visto così. Quest'anno sta giocando sottotono, ma ha grandi potenzialità. Gattuso vede le sue potenzialità, ma cederlo adesso a 20 milioni potrebbe essere un errore. Se ritrova sè stesso può diventare un giocatore che ti risolve le partite. Forse anche il suo ruolo nel Milan, cioè da attaccante esterno, non lo aiuta, lui dovrebbe essere più al centro del gioco".

Su Biglia: "Secondo me il Milan lo ha pagato troppo, anche se va detto che quest'anno ha fornito prestazioni positive".