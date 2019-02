RMC SPORT - Giletti: "Contro l'Atletico una Juve di tuttocampisti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Khedira una perdita importante per la Juventus.

La Juventus è sempre attenta ai controlli medici, una garanzia importante per i giocatori. Khedira è una perdita pesante a centrocampo, a livello numerico e qualitativo. Le alternative non mancano, certo, ma il tedesco è sempre stato risolutivo nelle partite importanti anche perché è un realizzatore. Bentancur ad esempio non segna: la Juventus deve giocare anche per far segnare i centrocampisti.

Sulla partita contro l’Atletico Madrid.

Ieri Allegri ha annunciato a sorpresa che schiererà Dybala dal primo minuto, significa che i bianconeri non faranno una partita d’attesa. L’Atletico è una squadra complicata perché cercherà di non far giocare la Juventus: i bianconeri tenderanno a fare la partita, cercando di segnare e di non incassare gol.

Dove giocherà Dybala?

Questa è una partita dove tutti dovranno fare i ‘tuttocampisti’. Mandzukic si dovrà sacrificare molto come spesso accade nelle grandi gare e ogni giocatore dovrà fare più fasi. Ronaldo? È la prima punta al mondo, in Italia ha imparato ad arretrare molto di più alla ricerca del pallone. Mai come questa sera con un ostacolo così complicato tutti dovranno dare di più. Queste partite prima si vincono con la testa e il cuore, poi sul campo.