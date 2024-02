TMW Radio Roma, Brambati: "De Rossi a livello fisico ha trovato le macerie"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà per la sua rubrica Il Tackle: "Parlo di De Rossi, mi fa molto piacere che stia facendo benissimo. Un giorno andai a trovare Spalletti, proprio quando venne fuori il casino di Totti. E in quell'occasione feci due chiacchere anche con Totti e De Rossi, e quest'ultimo mi fece davvero un'ottima impressione. Però devo parlare di quell'anello riconsegnato da Mourinho al capitano. Non è un bel lasciarsi. Quando un amore finisce, è meglio che finisce bene e non con gli stracci che volano. Qui siamo andati oltre. Parecchi giocatori hanno amato e stimato questo professionista e come succede dappertutto c'è anche chi non lo sopporta.

Il gesto di lasciare l'anello non mi è piaciuto. Mi hanno detto che a livello fisico De Rossi ha trovato le macerie, ed è un'aggravante su Mourinho che probabilmente ha fatto dei lavori sbagliati e si allenavano poco o male. E poi faccio un tackle a Sarri, che si è nascosto un po' dietro la partita Inter-Juve. Vorrei capire cosa sta accadendo alla Lazio. Non riconosco più quella squadra che dopo le parole di Sarri si fosse riavviata. Anche a livello fisico non si capisce.