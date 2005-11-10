Milan, adesso le uscite: per Nkunku si attendono offerte da almeno 30 milioni

Il mercato del Milan non può prescindere dalle uscite: Tomori, Fofana e Nkunku sono fuori dal progetto

Il Corriere dello Sport di oggi fa sapere che in casa Milan si ragiona anche sulle uscite, dopo il grande colpo Moreira. Sono tanti, come noto, i giocatori in uscita e non ritenuti parte del progetto da Amorim.

Per il francese si ascoltano offerte da 30 milioni: il Newcastle è alla finestra

Christopher Nkunku sta ricevendo diversi interessamenti dall'estero: Lipsia e Borussia Dortmund sono state le prime a richiedere informazioni all'agente, ma non hanno ancora affondato il colpo; anche il Newcastle si sta affacciando alla finestra, così come un paio di club spagnoli. Il Milan vorrebbe salutare il francese solo a titolo definitivo e per una cifra di circa 30 milioni di euro, in modo da non mettere a bilancio una minusvalenza rispetto a quanto pagato un anno fa.

Inghilterra e Turchia le possibili destinazioni per Tomori e Fofana

Per Tomori e Fofana, le destinazioni più probabili sono due: l'Inghilterra, con, rispettivamente, il Coventry e il Crystal Palace interessate, e la Turchia, ma in quest'ultimo caso si potrebbe anche sforare agosto con i tempi.